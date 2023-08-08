В Киевской области 8-летнего мальчика ударило током

Мальчика с ожогами доставили в больницу.

В Белоцерковском районе Киевской области 8-летнего мальчика ударило током возле хозяйственного помещения. Ребенка с ожогами доставили в больницу.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"О событии в полицию сообщили уже из больницы. Предварительно, 8-летний мальчик добрался до проводов возле хозяйственного помещения. В этот момент его поразило током. С ожогом руки ребенка госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Напомним, под Киевом в селе Ходосовка произошла трагедия. Во время отдыха в детском лагере в озере утонул 10-летний мальчик Иван.

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