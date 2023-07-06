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В Киевской области 51-летний мужчина раскопал могилу, достал тело умершего и перенес во двор односельчанина

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киевской области 51-летний мужчина раскопал могилу, достал тело умершего и перенес во двор односельчанина

О событии в полицию сообщил владелец дома, который и обнаружил тело / Фото: Полиция Киевской области

Вандалу сообщили о подозрении по факту надругательства над могилой.

В Киевской области мужчина совершил надругательство над могилой.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"51-летний вандал из села Гоголев, Броварского района прибыл к центральному кладбищу, раскопал могилу и достал тело умершего. После чего правонарушитель переместил тело на территорию домовладения односельчанина", — рассказал Небытов.

О событии в полицию сообщил владелец дома, который и обнаружил тело.

По факту надругательства над могилой и незаконным завладением телом умершего следователи, под процессуальным руководством Броварской прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении.

Напомним, в Броварах пропала 14-летняя девочка Диана Оглы. Как сообщил ее дедушка, девочка села в такси и уехала в неизвестном направлении.

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Дата публикации
Просмотры
941
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