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В Киевской области 500 населенных пунктов без электроэнергии, 67 – без тепла

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В Киевской области 500 населенных пунктов без электроэнергии, 67 – без тепла

Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Из-за обстрелов оккупантов разрушено 20 объектов социальной инфраструктуры.

Враг продолжает уничтожать инфраструктуру Киевщины, оккупанты разрушили жилой фонд шести городов и 11 поселков.

Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах.

Об этом сообщил представитель Киевского ОВА Алексей Кулеба.

Без газоснабжения остаются 67 населенных пунктов Бучанского, Вышгородского, Броварского, Фастовского районов. Электроэнергия отсутствует в 500 населенных пунктах области.

Также повреждено более 20 объектов социальной инфраструктуры:

  • учебные заведения;
  • больницы, церкви;
  • музеи;
  • центр предоставления административных услуг.

За сутки удалось возобновить электроснабжение в 90 населенных пунктах.

За сутки зафиксировано 240 обстрелов, больше всего – в Бучанском и Броварском районах.

Напомним, в двух селах в Вышгородском и Бучанском районах на свалках возникли пожары.

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