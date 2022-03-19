В Киевской области 500 населенных пунктов без электроэнергии, 67 – без тепла

Из-за обстрелов оккупантов разрушено 20 объектов социальной инфраструктуры.
Враг продолжает уничтожать инфраструктуру Киевщины, оккупанты разрушили жилой фонд шести городов и 11 поселков.
Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах.
Об этом сообщил представитель Киевского ОВА Алексей Кулеба.
Без газоснабжения остаются 67 населенных пунктов Бучанского, Вышгородского, Броварского, Фастовского районов. Электроэнергия отсутствует в 500 населенных пунктах области.
Также повреждено более 20 объектов социальной инфраструктуры:
- учебные заведения;
- больницы, церкви;
- музеи;
- центр предоставления административных услуг.
За сутки удалось возобновить электроснабжение в 90 населенных пунктах.
За сутки зафиксировано 240 обстрелов, больше всего – в Бучанском и Броварском районах.
Напомним, в двух селах в Вышгородском и Бучанском районах на свалках возникли пожары.
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