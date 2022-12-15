В Киевской области 50% абонентов остались без света: что произошло

Мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии в регионе.

В Киевской области 50% абонентов остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации 15 декабря.

"Мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии в регионе. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики оперативно восстанавливают повреждения. Сейчас без электричества из-за непогоды остаются три населенных пункта в Бориспольском районе, это 3 800 семей. Погода влияет и на темпы восстановления поврежденной вследствие обстрелов РФ сети. Сейчас 50% абонентов планово без электроснабжения", — отметил глава КОВА.

Алексей Кулеба отметил, что совместно с энергетиками областная военная администрация делает все, чтобы восстановить электричество и вернуться к отключениям с графиком.

"В очередной раз подчеркиваю, что многое зависит от нас. Продолжаем тотальную экономию и не включаем все сразу, когда электричество появляется. Спасибо всем, кто ответственно относится к потреблению электроэнергии", — резюмировал он.

Фото: Киевская областная госадминистрация

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе улучшилась. Поэтому в большинстве регионов восстановят графики плановых отключений света.

В Украине - снова аварийные отключения света: Новые подробности

Читайте также: