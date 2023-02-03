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В Киевской области 47-летний тракторист подорвался на противотанковой мине (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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В Киевской области 47-летний тракторист подорвался на противотанковой мине (фото)

Фото: Андрей Небитов

Мужчина работал на территории, где шли бои.

Возле поселка Макаров в Киевской области 47-летний тракторист подорвался на российской противотанковой мине во время выполнения полевых работ.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

В результате взрыва техника получила серьезные повреждения. Мужчина уцелел и избежал серьезных травм.

"Данная территория находилась ранее в зоне, где шли бои. Призываю граждан! В случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов, звоните на спецлинию "102", — написал Небитов.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов
© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Напомним, чтобы полностью разминировать территорию Украины может понадобиться более пяти лет. Разминирование одного деоккупированного населённого пункта длится от одного до трех лет. При наличии рек или лесополос это время увеличивается.

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Дата публикации
Просмотры
1101
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