В Киевской области 4-летний мальчик отрубил топором 2-летней сестренке палец на руке

Дети были сами и играли в дровнице.

В Киевской области 4-летний мальчик отрубил топором 2-летней сестренке палец на правой руке. Дети были сами и играли в дровнице.

Событие произошло 26 октября в селе Ореховец на Белоцерковщине.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

"Около 16 часов в Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение об ампутации пальца на руке у 2-летней девочки в селе Ореховец. Об этом в полицию сообщили медики. Полицейские выяснили, что 4-летний мальчик играл во дворе с своей сестричкой, после чего оказались в дровнице. По предварительным данным, мальчик взял в руки топор и отрубил сестре верхнюю фалангу пальца правой руки", — говорится в сообщении полиции.

Малышка была госпитализирована в больницу Белой Церкви.

Полицейские выясняют все обстоятельства этого события и позже присвоят ему правовую квалификацию.

Напомним, в Бурятии (Россия) мужчина отрубил два пальца 5-летней племяннице из-за того, что она случайно разбила его мобильный телефон.

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