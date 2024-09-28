В Киевской области 21-летний молодчик изнасиловал 15-летнюю девушку: как его накажут

Обвиняемый предложил девушке провести ее домой, заманил к себе и, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, изнасиловал ее.

В Киевской области 21-летний парень изнасиловал 15-летнюю девушку.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киево-Святошинской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчины по факту изнасилования несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый предложил малознакомой 15-летней девушке провести домой, после чего заманил ее к себе. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, мужчина изнасиловал ее.

За совершенное молодчику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Голосеевском районе Киева мужчина ограбил и изнасиловал девушку в подземном переходе недалеко от промзоны. Несмотря на то, что все происходило около 17 часов вечера, людей вокруг не было, поскольку это место расположено недалеко от промзоны и прохожих там обычно немного.

Убил и изнасиловал 11-летнюю девочку! В Днепре суд огласил приговор извергу!

Читайте также: