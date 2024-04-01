В Киевской области 2 апреля объявлен первый уровень опасности: что известно

В Киевской области 2 апреля объявлен первый уровень опасности, желтый. Жителей области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также читайте В пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что произошло

"Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Температура по области ночью 9-14° тепла, днем 20-25°; в Киеве ночью 12-14° тепла, днем 22-24°.

Напомним, пыль, которая перемещается из районов пустыни Сахары, охватила уже значительную часть Европы, добирается и до Украины. Синоптик Наталия Диденко советует позаботиться об увлажнении квартир, людям с проблемами дыхания следует быть особенно осторожными, окна открывать дозированно.

Читайте также: