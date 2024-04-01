В Киевской области 2 апреля объявлен первый уровень опасности: что известно

Жителей Киевской области синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.
В Киевской области 2 апреля объявлен первый уровень опасности, желтый. Жителей области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Температура по области ночью 9-14° тепла, днем 20-25°; в Киеве ночью 12-14° тепла, днем 22-24°.
Напомним, пыль, которая перемещается из районов пустыни Сахары, охватила уже значительную часть Европы, добирается и до Украины. Синоптик Наталия Диденко советует позаботиться об увлажнении квартир, людям с проблемами дыхания следует быть особенно осторожными, окна открывать дозированно.
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