В Киевской области 18-летний парень забил ремнем до смерти 50-летнего мужчину: видео

В Белоцерковском районе Киевщины 18-летний молодчик забил ремнем до смерти 50-летнего мужчину.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Полицейские выяснили, что в селе Лука между мужчинами возникла ссора. Во время конфликта, 18-летний парень взял ремень и нанес удары пострадавшему по голове, туловищу и конечностям. В результате многочисленных повреждений 50-летний мужчина скончался, а обидчик скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.

Забил ремнем до смерти: Правоохранители Киевской области задержали злоумышленника Полицейские выяснили, что в селе Лука между мужчинами возникла ссора. Во время конфликта, 18-летний парень взял ремень и нанес удары пострадавшему по голове, туловищу и конечностям. В результате многочисленных повреждений 50-летний мужчина скончался, а обидчик скрылся с места. Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Следователи, по факту тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении [ч.2 ст.121 УКУ]. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Национальная полиция Украины Украинская правда Цензор.НЕТ УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Obozrevatel Взгляд Киевщина LIVE Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Общественное Новости телеканал СТБ РБК Украина Факты ICTV Киевщина 24/7 РБК районное управление полиции Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 14 марта 2023 г.

Следователи, по факту тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении (ч.2 ст.121 УКУ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом произошло необычное ДТП – легковой автомобиль Audi столкнулся с лосем, неожиданно выбежавшим на проезжую часть.

Годовщина кровавых убийств: жуткая хронология оккупации Ирпеня

Читайте также: