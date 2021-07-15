В Киевской области 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла

Правоохранители также накажут парня, который спас девушку, за то, что распивал алкоголь с несовершеннолетней.
В селе Ставки Фастовского района Киевской области 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла.
Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.
17-летняя девушка распивала алкоголь вместе с 24-летним парнем. Внезапно несовершеннолетняя из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла. Парень спас девушку, вылив на нее ведро воды. Несовершеннолетняя получила лишь незначительные ожоги.
В полиции хотят привлечь родителей девушки к административной ответственности по ст. 184 КУоАП.
В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ст. 180 КУоАП (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения).
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, что в Житомирской области 15-летняя девушка жестоко убила своего одноклассника, а тело спрятала под кирпичом.