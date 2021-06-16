В Киевской области 13-летняя девочка утонула , спасая свою подругу

Компания девушек от 12 до 14 лет отдыхали у реки Рось в Белой Церкви. Рядом не было никого из взрослых.

В Белой Церкви Киевской области в реке Рось утонула 13-летняя девочка, спасая свою подругу.

Тело девочки извлекли спасатели из воды в 100 метрах от места происшествия.

Об этом сообщает Белоцерковское районное управление полиции.

"В полицию от несовершеннолетней девочки поступило сообщение о том, что она, вместе со своей 13-летней подругой купались в местном водоеме, после чего подруга исчезла в воде", — говорится в сообщении.

На место происшествия сразу прибыли руководство полиции, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские Белоцерковского районного управления полиции, сотрудники Белоцерковской окружной прокуратуры, патрульные полицейские, спасатели, медики и сотрудники социальной службы. Выяснилось, что компания девушек в возрасте от 12 до 14 лет отдыхали у реки Рось. Рядом не было никого из взрослых.

"Позже девочки пошли купаться к реке и одна из них, 13-летняя девочка, начала тонуть. Две подруги бросилась ей помогать и спасли ее, но одна из них, также 13-летний ребенок, ушла под воду", — рассказали в полиции.

Спасенная девочка добралась до берега, а ее подруги позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

Напомним, в Голосеевском районе из Днепра вытащили тело мужчины. Тело находилось вблизи одного из ресторанов столицы, в воде - на расстоянии 50 метров от берега на глубине 11 метров.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку