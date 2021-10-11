В киевской многоэтажке вспыхнул пожар: огнеборцы столкнулись со сложностями, но спасали детей

В результате пожара повреждены двери обоих лифтов в доме.
В Киеве во время ликвидации пожара в многоэтажке спасли шесть человек, из них трое детей.
Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Согласно сообщению пожарных, 10 октября в 16:41 поступило сообщение о пожаре на Оболонском проспекте, 13.
На место происшествия отправились пожарные. Они установили, что горит мусор и личные вещи в общем коридоре на 9 этаже 16-этажного жилого дома. Пожар распространился на двери лифта и двери общего коридора. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.
В 17:00 пожар был локализован на площади 18 кв.м и в 17:08 — ликвидирован.
В результате пожара повреждены двери обоих лифтов, 3 двери общего коридора, закопчены стены и потолок этажа, повреждены телекоммуникационные системы.
С одной из квартир на 15 этаже вывели шесть человек, из них трое детей.
"Особое внимание хотим обратить на сложности, с которыми пришлось столкнуться пожарным", — говорится в сообщении спасателей.
Во-первых, проезд к дому усугублялось не только автомобилями, не пропускали пожарные машины, но и запаркованную на заездах.
Во-вторых, припаркованный частный автотранспорт у подъезда также значительно мешал прокладывать рукавные линии и элементарно — дойти пожарным с оборудованием ко входу в подъезд.
На месте происшествия работало пять единиц основной и специальной пожарноспасательной техники, а также 23 человека личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливать правоохранительные органы.
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