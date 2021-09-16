В киевском ЖК мужчина ударил молотком по голове электрика

Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

На территории столичного ЖК "Яскравий" местный житель напал с молотком на сотрудника ООО "Ивестбудгаличина" при выполнении его функциональных обязанностей.

Об этом сообщает Telegram канал ЖК "Яскравий".

Мужчина напал в тот момент, когда электрик занимался развешиванием петель на электрощитовые в доме.

Житель дома 37 по улице Семьи Кульженко набросился на электрика с молотком и нанес ему тяжелые черепно-мозговые травмы.

В результате вызвали полицию и скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего. В компании утверждают, что мужчина не первый вступает в конфликт с потерпевшим, предыдущая схватка двух мужчин закончилась перестрелкой. Также известно, что по адресу, где проживает обидчик, числится долг за оплату коммунальных услуг размере более 50 тысяч гривен.

Напомним, во Львове местного жителя суд приговорил к 160 часам исправительных работ за то, что он укусил за нос председателя ОСМД. В качестве компенсации он также выплатит пострадавшему более 100 тысяч гривен.

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