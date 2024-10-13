В Киевском ТЦК прокомментировали рейд на концерте "Океана Эльзы"

В ТЦК заверили, что конфликтных ситуаций с участием их военных зафиксировано не было.
В Киевском городском ТЦК и СП прокомментировали резонансный рейд у Дворца спорта 11 октября на концерте группы "Океан Эльзы".
Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК в ответ на запрос "Укринформа".
"Задержание граждан, нарушивших нормы Закона, проходило сотрудниками Национальной полиции. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", — отметили в пресс-службе ТЦК.
Напомним, 11 октября сотрудники ТЦК и полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".
Источники ТСН.ua среди руководства правоохранительных органов отметили, что указание по охране общественного порядка у Дворца спорта поступило "сверху".
Также на рейд ТЦК отреагировал и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.
В ответ на массовые облавы Сеть взорвалась мемами.
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