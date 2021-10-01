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В Киевском областном онкодиспансере открыли обновленное отделение химиотерапии Актуально

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В Киевском областном онкодиспансере открыли обновленное отделение химиотерапии

В Киевском областном онкологическом диспансере после капитального ремонта открыли блок высокодозной химиотерапии Центра гематологии и трансплантации костного мозга. Таким образом, в онкодиспансере заканчивается ремонт помещений первой очереди, а полностью реконструкцию и капитальный ремонт медицинского учреждения планируют завершить в следующем году.

Стоимость ремонта блока, который был проведен на средства больницы, составила около 3,6 млн грн. В свою очередь, депутаты Киевского областного совета в этом году выделили на ремонт еще 8 млн грн и обещают финансово поддерживать проект и в дальнейшем, говорится в сообщении на официальной странице областной организации "Київщина за майбутнє".

"Мы можем видеть собственными глазами, на что расходуются средства, но то, что больница смогла сделать собственными силами — это, конечно же, капля в море от необходимых сумм. У нас один из наиболее пострадавших регионов от Чернобыльской катастрофы, поэтому мы должны иметь и один из лучших онкодиспансерив в стране. Наша задача — максимально поддержать средствами капитальный ремонт второй и третьей очереди, чтобы завершить создание Центра пересадки костного мозга быстрее. А потом мы должны обеспечить это все современным оборудованием. И мы это сделаем, потому что у нас в этом консенсус в областном совете", — прокомментировал событие глава фракции" ЗА МАЙБУТНЄ" в Киевском областном совете Ярослав Москаленко.

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Для завершения проекта нужно еще 29 млн грн, утверждает заместитель главы Киевского областного совета Татьяна Семенова.

"Ремонтные работы по созданию блока высокодозной химиотерапии проведены за счет больницы. А вот ремонтные работы блока трансплантации в виде "чистых" помещений проводятся за средства областного бюджета. Стоимость этого проекта почти 43 миллиона гривен. В прошлом году на сумму 14 миллионов были приобретены системы приточно-вытяжной вентиляции и часть медицинского оборудования. На последней сессии областного совета было выделено 8 миллионов гривен, благодаря чему удалось восстановить ремонтные работы на 3 этаже, которые были начаты в прошлом году. Надеюсь, до нового года эти работы будут завершены. Для завершения капитального ремонта и полного введения в работу центра гематологии и трансплантации костного мозга необходимо еще почти 29 миллионов грн", — сообщила Семенова.

На открытии блока также присутствовал народный депутат Александр Дубинский, который с 2019 года отстаивает реконструкцию помещений онкодиспансера. Как утверждает депутат, после переформатирования большинства КОР, для нового областного руководства и нового директора Аллы Арешкович, первоочередной задачей является в эту каденцию завершение обновления всего комплекса онкодиспансера.

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"Блок высокодозной химиотерапии в Киевском областном онкологическом диспансере — это реализация Концепции развития трансплантации костного мозга в Киевской области. А значит — на особом контроле. Для понимания, потребность пациентов Киевщины в трансплантации костного мозга составляет, по меньшей мере, 85 аутотрансплантаций в год. Необходимость — очевидная. Комментарии — излишни", — прокомментировал Александр Дубинский.

В целом ежегодно пересадки костного мозга нужны около 120 пациентам в Киевской области. В течение прошлого года в новосозданном Центре гематологии и трансплантации костного мозга проведено 13 аутотрансплантаций. После завершения капитального ремонта и обеспечения оборудованием в диспансере надеются значительно нарастить количество трансплантаций.

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