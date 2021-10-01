В Киевском областном онкодиспансере открыли обновленное отделение химиотерапии

В Киевском областном онкологическом диспансере после капитального ремонта открыли блок высокодозной химиотерапии Центра гематологии и трансплантации костного мозга. Таким образом, в онкодиспансере заканчивается ремонт помещений первой очереди, а полностью реконструкцию и капитальный ремонт медицинского учреждения планируют завершить в следующем году.

Стоимость ремонта блока, который был проведен на средства больницы, составила около 3,6 млн грн. В свою очередь, депутаты Киевского областного совета в этом году выделили на ремонт еще 8 млн грн и обещают финансово поддерживать проект и в дальнейшем, говорится в сообщении на официальной странице областной организации "Київщина за майбутнє".

"Мы можем видеть собственными глазами, на что расходуются средства, но то, что больница смогла сделать собственными силами — это, конечно же, капля в море от необходимых сумм. У нас один из наиболее пострадавших регионов от Чернобыльской катастрофы, поэтому мы должны иметь и один из лучших онкодиспансерив в стране. Наша задача — максимально поддержать средствами капитальный ремонт второй и третьей очереди, чтобы завершить создание Центра пересадки костного мозга быстрее. А потом мы должны обеспечить это все современным оборудованием. И мы это сделаем, потому что у нас в этом консенсус в областном совете", — прокомментировал событие глава фракции" ЗА МАЙБУТНЄ" в Киевском областном совете Ярослав Москаленко.

Для завершения проекта нужно еще 29 млн грн, утверждает заместитель главы Киевского областного совета Татьяна Семенова.

"Ремонтные работы по созданию блока высокодозной химиотерапии проведены за счет больницы. А вот ремонтные работы блока трансплантации в виде "чистых" помещений проводятся за средства областного бюджета. Стоимость этого проекта почти 43 миллиона гривен. В прошлом году на сумму 14 миллионов были приобретены системы приточно-вытяжной вентиляции и часть медицинского оборудования. На последней сессии областного совета было выделено 8 миллионов гривен, благодаря чему удалось восстановить ремонтные работы на 3 этаже, которые были начаты в прошлом году. Надеюсь, до нового года эти работы будут завершены. Для завершения капитального ремонта и полного введения в работу центра гематологии и трансплантации костного мозга необходимо еще почти 29 миллионов грн", — сообщила Семенова.

На открытии блока также присутствовал народный депутат Александр Дубинский, который с 2019 года отстаивает реконструкцию помещений онкодиспансера. Как утверждает депутат, после переформатирования большинства КОР, для нового областного руководства и нового директора Аллы Арешкович, первоочередной задачей является в эту каденцию завершение обновления всего комплекса онкодиспансера.

"Блок высокодозной химиотерапии в Киевском областном онкологическом диспансере — это реализация Концепции развития трансплантации костного мозга в Киевской области. А значит — на особом контроле. Для понимания, потребность пациентов Киевщины в трансплантации костного мозга составляет, по меньшей мере, 85 аутотрансплантаций в год. Необходимость — очевидная. Комментарии — излишни", — прокомментировал Александр Дубинский.

В целом ежегодно пересадки костного мозга нужны около 120 пациентам в Киевской области. В течение прошлого года в новосозданном Центре гематологии и трансплантации костного мозга проведено 13 аутотрансплантаций. После завершения капитального ремонта и обеспечения оборудованием в диспансере надеются значительно нарастить количество трансплантаций.

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