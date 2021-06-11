В киевском Международном выставочном центре изменили правила вакцинации от коронавируса: как записаться

Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me

В Киеве изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID, расположенном в Международном выставочном центре. Теперь нужно предварительно записываться на прививку от коронавируса через сервис helsi.me.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в пятницу, 11 июня.

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"Чтобы ускорить темпы вакцинации, мы совершенствуем работу центра. Со следующих выходных алгоритм его работы будет изменен. Теперь чтобы записаться на прививку от COVID-19, нужно зайти на сайт сервиса helsi.me и выбрать желаемый день и время вакцинации. Подтверждение записи вы получите СМС-сообщением. Его нужно будет показать на пункте вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой в приложении "Дія", — отметил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что процедура вакцинации занимает больше времени у людей, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Поэтому для экономии времени перед вакцинацией в МВЦ надо подписать декларацию.

Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что на сегодняшний день в Украине смешивания вакцин не предусмотрено.

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