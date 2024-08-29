В киевском метро закрыли на вход станцию "Вокзальная": что произошло

В Киеве станция "Вокзальная" временно работает только на выход. На вход для пассажиров станция закрыта.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Временные ограничения действуют из-за остановки работающего на подъем эскалатора. Сейчас специалисты эскалаторной службы уже устраняют неисправность", — говорится в сообщении.

О возобновлении обычного режима работы станции будет сообщено дополнительно.

Напомним, Киевский метрополитен заключил договор на продление работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилмассива Виноградарь.

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