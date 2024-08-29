Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В киевском метро закрыли на вход станцию "Вокзальная": что произошло

В киевском метро закрыли на вход станцию "Вокзальная": что произошло

Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно закрыта / Фото: ТСН.ua

Ограничение введено из-за остановки эскалатора, работающего на подъем.

В Киеве станция "Вокзальная" временно работает только на выход. На вход для пассажиров станция закрыта.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Временные ограничения действуют из-за остановки работающего на подъем эскалатора. Сейчас специалисты эскалаторной службы уже устраняют неисправность", — говорится в сообщении.

О возобновлении обычного режима работы станции будет сообщено дополнительно.

Напомним, Киевский метрополитен заключил договор на продление работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилмассива Виноградарь.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация