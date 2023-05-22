В Киевском метро внезапно умер мужчина: что известно

Тело в пакете лежало у турникетов на станции.

В Киеве на станции метро "Почтовая площадь" пассажиры заметили тело человека, которое было завернуто в черный пакет. Многих это шокировало, потому что страшный сверток лежал рядом с турникетом на станции.

В полиции Киева говорят, что на станции метро "Почтовая площадь" внезапно скончался мужчина.

"На станции метро умер мужчина, 1949 года рождения. Предварительно внезапно стало плохо и он умер", — рассказали правоохранители.

Точную причину смерти установят после получения результатов судмедэкспертизы.

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Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро "Берестейская" обнаружили труп мужчины.

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