Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевском метро внезапно умер мужчина: что известно

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
2394
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киевском метро внезапно умер мужчина: что известно

Мужчине внезапно стало плохо, и он умер. / Фото: КГГА

Тело в пакете лежало у турникетов на станции.

В Киеве на станции метро "Почтовая площадь" пассажиры заметили тело человека, которое было завернуто в черный пакет. Многих это шокировало, потому что страшный сверток лежал рядом с турникетом на станции.

В полиции Киева говорят, что на станции метро "Почтовая площадь" внезапно скончался мужчина.

"На станции метро умер мужчина, 1949 года рождения. Предварительно внезапно стало плохо и он умер", — рассказали правоохранители.

Точную причину смерти установят после получения результатов судмедэкспертизы.

Київ INFO / ©
Київ INFO

Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро "Берестейская" обнаружили труп мужчины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2394
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация