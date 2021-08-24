В киевском метро сломался эскалатор из-за большого количества людей: видео

ЧП произошло на станции метро Театральная.

В киевском метро сломался эскалатор из-за большого количества людей.

Событие произошло на станции метро "Театральная".

Об этом сообщает Telegram-сообщество "Типичный Киев".

На станции образовалась давка.

Отметим, что станции метро "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" работают только на выход.

Напомним, что до конца мероприятий будут действовать некоторые ограничения, введенные 23 августа: временно закроют вход и выход со станций метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий. Метрополитен продолжит свою работу на два часа.

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