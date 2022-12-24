В киевском метро под поезд упал пассажир – КГГА

На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

К вечеру субботы, 24 декабря, на станции "Лесная" пассажир попал под поезд. Из-за чрезвычайного происшествия временно изменили движение поездов по красной линии.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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Отмечается, что движение поездов по красной линии метро происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница".

"На станции "Лесная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа. Об изменениях и возобновлении движения поездов сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Пока больше информации об инциденте нет. Проводится спасательная операция.

Напомним, Киев вошел в топ-20 мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом.

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