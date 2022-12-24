Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В киевском метро под поезд упал пассажир – КГГА

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
670
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В киевском метро под поезд упал пассажир – КГГА

На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

К вечеру субботы, 24 декабря, на станции "Лесная" пассажир попал под поезд. Из-за чрезвычайного происшествия временно изменили движение поездов по красной линии.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что движение поездов по красной линии метро происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница".

"На станции "Лесная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа. Об изменениях и возобновлении движения поездов сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Пока больше информации об инциденте нет. Проводится спасательная операция.

Напомним, Киев вошел в топ-20 мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом.

Нападет ли Россия на Киев, куда попали дроны в столице и что ждет Путина - Шаманов

Нападет ли Россия на Киев, куда попали дроны в столице и что ждет Путина - Шаманов

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
670
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация