В киевском метро под поезд упал пассажир – КГГА

На место происшествия вызваны медики и правоохранители.
К вечеру субботы, 24 декабря, на станции "Лесная" пассажир попал под поезд. Из-за чрезвычайного происшествия временно изменили движение поездов по красной линии.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что движение поездов по красной линии метро происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница".
"На станции "Лесная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа. Об изменениях и возобновлении движения поездов сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.
Пока больше информации об инциденте нет. Проводится спасательная операция.
Напомним, Киев вошел в топ-20 мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом.