В киевском метро на одной из станций умер мужчина

В Киеве утром 6 ноября на станции метро "Почтовая" умер мужчина.

Об этом сообщил местный Телеграм-канал.

Мужчине внезапно стало плохо, его пытались реанимировать полицейские и медики скорой. Медицинскую помощь оказывали рядом с турникетами, применяли дефибриллятор и проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

Напомним, в метро Киева произошло чрезвычайное событие, на пути станции метро "Майдан Незалежности" прыгнул молодой парень.

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