В киевском метро изменится график курсирования поездов: что известно

С 2 октября Киевский метрополитен сокращает интервалы между поездами.

В Киевском метрополитене изменится график движения. Со 2 октября сокращаются интервалы между поездами.

Об этом говорится в Telegram-канале киевского метро.

Средний промежуток времени между поездами в час пик будет составлять 2,5-3 минуты , в межпиковый период время ожидания поезда – 5-5,5 минуты .

, в . Интервалы в выходные дни остаются без изменений – 6-7 минут.

"Изменения в графике поездов обеспечат более комфортную поездку, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч, а в выходные дни — более 500 тысяч", — говорится в сообщении метрополитена.

В подземке напоминают, что при объявлении сигнала "воздушная тревога" движение поездов осуществляется подземными участками, а на наземном – приостанавливается. Все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно.

Напомним, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие в метрополитене.

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