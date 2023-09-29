В киевском метро изменится график курсирования поездов: что известно

С 2 октября Киевский метрополитен сокращает интервалы между поездами.
В Киевском метрополитене изменится график движения. Со 2 октября сокращаются интервалы между поездами.
Об этом говорится в Telegram-канале киевского метро.
- Средний промежуток времени между поездами в час пик будет составлять 2,5-3 минуты, в межпиковый период время ожидания поезда – 5-5,5 минуты.
- Интервалы в выходные дни остаются без изменений – 6-7 минут.
"Изменения в графике поездов обеспечат более комфортную поездку, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч, а в выходные дни — более 500 тысяч", — говорится в сообщении метрополитена.
В подземке напоминают, что при объявлении сигнала "воздушная тревога" движение поездов осуществляется подземными участками, а на наземном – приостанавливается. Все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно.
Напомним, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие в метрополитене.