В Киевском метро человек упал на рельсы: движение поездов частично приостановлено

Инцидент произошел на станции метро "Дарница".
В Киеве на станции метро "Дарница" человек упал на рельсы. Движение поездов частично приостановлено. Поезда курсируют только по маршруту "Крещатик" — "Академгородок".
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена 15 июля около 17:50.
"Поезда курсируют по маршруту: "Крещатик" — "Академгородок". На перегоне "Дарница" — "Левобережная" человек под поездом. На месте работают специалисты. О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено", — говорится в сообщении.
Из-за приостановки движения поездов на станции метро "Крещатик" образовалась давка.
Напомним, 25 июня в Киевском метрополитене также произошел неприятный инцидент: на станции метро "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы.