В Киевском метро человек упал на рельсы: движение поездов частично приостановлено

В Киевском метро человек упал на рельсы: движение поездов частично приостановлено

Инцидент произошел на станции метро "Дарница".

В Киеве на станции метро "Дарница" человек упал на рельсы. Движение поездов частично приостановлено. Поезда курсируют только по маршруту "Крещатик" — "Академгородок".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена 15 июля около 17:50.

"Поезда курсируют по маршруту: "Крещатик" — "Академгородок". На перегоне "Дарница" — "Левобережная" человек под поездом. На месте работают специалисты. О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено", — говорится в сообщении.

Из-за приостановки движения поездов на станции метро "Крещатик" образовалась давка.

Напомним, 25 июня в Киевском метрополитене также произошел неприятный инцидент: на станции метро "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы.

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