В киевском лесу заметили опасного ядовитого паука: чем грозит его укус (фото)

Eresus kollari является одним из самых красивых и одновременно самых ядовитых пауков Украины.
В Киеве в лесу на Троещине заметили опасного ядовитого паука.
В субботу, 2 октября, один из местных жителей во время прогулки с детьми заметил в листве паука -солнышко или Эрезус Нигер (лат. Eresus kollari).
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на рассказ киевлянина Игоря Банацкого, который и увидел черного Эрезуса.
Eresus kollari является одним из самых красивых и одновременно ядовитых пауков Украины. Его укус вызывает сильную боль и онемение в течение 3-6 дней.
Этот вид пауков живет в норах и это единственный представитель своих тропических родственников, который живет так далеко в северных широтах.
Самцы имеют размеры от 8 до 11 мм, самки — от 9 до 16 мм.
Цвет самца и самки отличается. Первого легко узнать по ярко-красному брюху, украшенному четырьмя круглыми черными пятнами. Самка почти черная, за исключением пучка из охристых волосков на голове.
Нора этого вида пауков выстлана паутиной. У входа паутина расширяется, образуя своеобразный ковер, разложенный на земле, который заканчивается нитями. Это своеобразная ловушка, куда попадают насекомые и мелкие членистоногие.
В сентябре на несколько дней самец перебирается в нору самки для спаривания. После этого самка плетет белый кокон для защиты яиц. Молодежь вылупляется через несколько недель, затем мать закрывается с ними в своей норе. Сначала она кормит паучат переваренной пищей, которую выплевывает, потом через несколько дней умирает, а ее тело служит пищей для молодняка. Следующей весной потомство покидает свое гнездо и каждый паук строит собственную нору.
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