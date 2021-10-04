В киевском лесу заметили опасного ядовитого паука: чем грозит его укус (фото)

В киевском лесу заметили опасного ядовитого паука: чем грозит его укус (фото)

Eresus kollari является одним из самых красивых и одновременно самых ядовитых пауков Украины.

В Киеве в лесу на Троещине заметили опасного ядовитого паука.

В субботу, 2 октября, один из местных жителей во время прогулки с детьми заметил в листве паука -солнышко или Эрезус Нигер (лат. Eresus kollari).

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Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на рассказ киевлянина Игоря Банацкого, который и увидел черного Эрезуса.

Eresus kollari является одним из самых красивых и одновременно ядовитых пауков Украины. Его укус вызывает сильную боль и онемение в течение 3-6 дней.

Этот вид пауков живет в норах и это единственный представитель своих тропических родственников, который живет так далеко в северных широтах.

Самцы имеют размеры от 8 до 11 мм, самки — от 9 до 16 мм.

Цвет самца и самки отличается. Первого легко узнать по ярко-красному брюху, украшенному четырьмя круглыми черными пятнами. Самка почти черная, за исключением пучка из охристых волосков на голове.

Нора этого вида пауков выстлана паутиной. У входа паутина расширяется, образуя своеобразный ковер, разложенный на земле, который заканчивается нитями. Это своеобразная ловушка, куда попадают насекомые и мелкие членистоногие.

В сентябре на несколько дней самец перебирается в нору самки для спаривания. После этого самка плетет белый кокон для защиты яиц. Молодежь вылупляется через несколько недель, затем мать закрывается с ними в своей норе. Сначала она кормит паучат переваренной пищей, которую выплевывает, потом через несколько дней умирает, а ее тело служит пищей для молодняка. Следующей весной потомство покидает свое гнездо и каждый паук строит собственную нору.

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