В киевском книжном магазине произошел "языковой конфликт" — полиция отреагировала (видео)

По статье о мелком хулиганстве предусмотрен штраф от 51 до 119 грн.

В результате языкового конфликта в магазине в центре Киева полиция привлекла нарушителя к ответственности.

Об этом заявили в Главном управлении Киевской Нацполиции.

В отношении мужчины, напавшего на посетительницу магазина-кафе "Смысл", составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, собранные материалы будут направлены языковому омбудсмену для решения вопроса привлечения его к ответственности.

Что известно о языковом скандале в книжном магазине

Екатерина Косецкая рассказала о конфликте в соцсети и выложила видео инцидента. Она рассказала, что попросила мужчин за соседним столиком, говорившим по-русски, перейти на украинский язык. По ее словам, на дверях заведения написано единственное пожелание — не разговаривать на русском.

Говорит, конфликтов не хотела и обращалась к ним "любезно". А когда мужчины отказали в ее просьбе, девушка достала камеру и принялась все снимать. Одному из мужчин это не понравилось, и он выхватил телефон из ее рук.

Женщина написала заявление в полицию. Впрочем, мужчин полицейские отпустили и не опросили свидетелей.

Реакция полиции

Сегодня во время мониторинга социальных сетей полиция обнаружила публикацию Екатерины Косецкой, где девушка рассказывает о конфликте в кафе с незнакомым мужчиной.

"Полицейские зарегистрировали сообщения, установили личность нарушителя и место его нахождения. Им оказался 44-летний житель Киевской области. Полицейские опросили злоумышленника и составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкие хулиганство. Кроме того, собраны Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности", — сообщили в полиции.

Отметим, что согласно статье 173 (мелкое хулиганство) предусмотрен штраф от 51 до 119 грн, исправительные работы до 60 часов или административный арест до 15 суток.

Напомним, мэр Ивано-Франковска рассказал, как будут действовать инспекторы во время "языкового патрулирования".

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