В киевских пабликах сообщают, что граждан призывного возраста приглашают в гости в военкомат

В некоторых районах Киева нашли способ оповещения военнообязанных, чтобы они явились в военкомат.

В Украине идет общая мобилизация, эксперты отмечают, при каких условиях возможно ее усиление.

Граждане продолжают получать повестки. В киевских соцсетях сообщают. что в одном из районов столицы вывешивают в подъездах некоторых жилых домов объявления с требованием прийти в военкомат.

фото объявлений

Фотографии объявлений появились и в киевском Telegram-канале.

фото приказа

Речь идет о Приказах Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки о необходимости всем военнообязанным прибыть в военкомат. В приложении документа указаны пункты Закона о мобилизации.

Киевлян просят явиться в районный военкомат до 31 января.

Повестка или оповещение о необходимости явиться в военкомат не означает обязательной отправки на службу, все зависит от вида повестки. Часто повестки или приглашения явиться в военкомат имеют целью уточнение данных военнообязанных.

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