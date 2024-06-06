Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В "Киевпасстрансе" жалуются на кадровый голод: кого не хватает

В "Киевпасстрансе" жалуются на кадровый голод: кого не хватает

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" / Фото: УНИАН

В "Киевпасстрансе" дефицит работников приближается к отметке 30%.

На коммунальном предприятии "Киевпасстранс" возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. Процент нехватки кадров достигает уже 27%.

Об этом сообщает КП "Киевпасстранс".

В частности, предприятие нуждается в слесарях по ремонту подвижного состава и колесных транспортных средств. Отдельная потребность в водителях автотранспортных средств категории "D" и "DE" (перевозка пассажиров общественного транспорта), опыт работы которых в соответствии с этими категориями составляет от двух лет.

В настоящее время на предприятии есть более 1500 вакансий по разным направлениям, в частности:

  • контроллер пассажирского транспорта;
  • электрогазосварщик;
  • механик автомобильной колонны;
  • мастер по ежедневному техническому обслуживанию;
  • токарь;
  • аккумуляторщик;
  • монтер колеи;
  • механизатор;
  • машинист автовышки и автогидроподъемника;
  • электромонтер контактной сети (4, 5, 6 разряд);
  • электромонтер по испытаниям и измерениям (5 разряд).

Более подробная информация о трудоустройстве – по телефону: 044-254-65-30.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве метро увеличивает интервалы поездов: что произошло.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Следующая публикация