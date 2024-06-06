В "Киевпасстрансе" жалуются на кадровый голод: кого не хватает

В "Киевпасстрансе" дефицит работников приближается к отметке 30%.
На коммунальном предприятии "Киевпасстранс" возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. Процент нехватки кадров достигает уже 27%.
Об этом сообщает КП "Киевпасстранс".
В частности, предприятие нуждается в слесарях по ремонту подвижного состава и колесных транспортных средств. Отдельная потребность в водителях автотранспортных средств категории "D" и "DE" (перевозка пассажиров общественного транспорта), опыт работы которых в соответствии с этими категориями составляет от двух лет.
В настоящее время на предприятии есть более 1500 вакансий по разным направлениям, в частности:
- контроллер пассажирского транспорта;
- электрогазосварщик;
- механик автомобильной колонны;
- мастер по ежедневному техническому обслуживанию;
- токарь;
- аккумуляторщик;
- монтер колеи;
- механизатор;
- машинист автовышки и автогидроподъемника;
- электромонтер контактной сети (4, 5, 6 разряд);
- электромонтер по испытаниям и измерениям (5 разряд).
Более подробная информация о трудоустройстве – по телефону: 044-254-65-30.
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