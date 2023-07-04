В Киево-Печерскую лавру снова прибыла комиссия Минкульта: монахи и верующие не дают доступа (видео)

В Киево-Печерскую лавру 4 июля в очередной раз прибыла комиссия Министерства культуры, однако верующие и монахи УПЦ МП не дают работникам комиссии доступа к помещениям.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Реальный Киев".

По предварительной информации, комиссия Минкульта прибыла в лавру для опечатывания тамошних корпусов. Однако верующие и монахи Московского патриархата не дают работникам комиссии доступа, утверждая, что они якобы не имеют никакого права на упомянутые действия.

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На опубликованном в Сети видео с места событий слышно, как представитель комиссии пытается объяснить собравшимся, что имущество лавры принадлежит государству. Ему оппонирует один из присутствующих, утверждая, что "государственное имущество является имуществом людей".

В Киево-Печерскую лавру 4 июля снова прибыла комиссия Минкульта/Фото: Телеграмм-канал "Реальный Киев"

В Киево-Печерскую лавру 4 июля снова прибыла комиссия Минкульта/Фото: Телеграмм-канал "Реальный Киев"

В Киево-Печерскую лавру снова прибыла комиссия Минкульта: что происходит на месте

Напомним, по решению суда до 4 июля монахи УПЦ МП должны были освободить помещение Киево-Печерской лавры. Все потому, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) УПЦ МП проиграла суд Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" по делу об устранении препятствий в пользовании имуществом.

Однако в УПЦ МП заявили, что не покинут помещение лавры, утверждая об отсутствии предпосылок опечатывать корпуса.

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Минкульт расторг соглашение с УПЦ МП об аренде заповедника "Киево-Печерская лавра" из-за нарушений при пользовании имуществом. Поэтому УПЦ должна была еще в марте покинуть территорию святыни, однако этого не произошло.

Минкульт провел в лавре проверку и зафиксировал разрушения и повреждения объектов культурного наследия.

В июне комиссия завершила работу в лавре и подписала с заповедником акт приема-передачи госимущества. Заповедник потребовал у УПЦ МП освободить территорию в течение трех рабочих дней и вернуть заповеднику его имущество.

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