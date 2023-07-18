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В Киево-Печерской лавре собирают деньги на залог Паши "Мерседеса"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
328
Время на прочтение
1 мин
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В Киево-Печерской лавре собирают деньги на залог Паши "Мерседеса"

В Лавре собирают деньги на залог Паши "Мерсадеса" / Фото: соцмережі

Деньги прихожанам предлагают сбрасывать непосредственно в церковный ящик.

В Киево-Печерской лавре продолжают попытки "отмазать" так называемого митрополита Павла "Мерседеса". Там собирают деньги на его залог.

Подходящие фото появились в соцсетях.

По всей видимости, на залог Паши "Мерседеса" собирают деньги непосредственно в церковный ящик.

"На залог за митрополита Павла", — написано в призыве к прихожанам.

Напомним, что экснаместник Киево-Печерской лавры нарушил одно из условий, которое наложил суд.

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю суд изменил меру пресечения по круглосуточному домашнему аресту. Новое решение – содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 миллионов гривен.

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Дата публикации
Просмотры
328
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