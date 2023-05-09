В Киево-Печерской лавре проведут реконструкцию пещер: что известно

И только тогда можно будет восстановить монашескую жизнь тех, кто отказался от УПЦ.

Завершение работы комиссии Министерства культуры и информационной политики, которая проверяет имущество Киево-Печерской лавры недостаточно для того, чтобы там возобновилась монашеская жизнь тех, кто отказался от УПЦ.

Как рассказал глава Государственной службы этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, пещеры, где хранятся мощи послушников, ожидает реконструкция.

"Обследуют (комиссия Минкульта - ред.) корпус за корпусом. Мы помним, как на лаврских храмах висели объявления "Здесь за раскольников и униатов не молятся". Сейчас этого, слава богу, нет. Осталось, чтобы специалисты дообследовали, приняли в государственную собственность. А потом после определенной реконструкции – поскольку там есть необходимость реконструкции, например, пещер – будет решено, как будет продолжаться монашеская жизнь", – рассказал он в комментарии "Большому Киеву".

Еленский отметил, что в Верхней лавре еженедельно совершает богослужение ПЦУ.

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" объявил о расторжении договора об аренде с Украинской православной церковью Московского Патриархата от 29 марта 2023 года, однако долгое время представителей комиссии не допускали на территорию церкви.

Священники УПЦ МП заявили, что якобы в Министерстве культуры нет "никаких юридических оснований для таких действий ", а сам факт называют ультиматумом власти.

В конце апреля суд принял решение, упростившее работу Минкульта в Киево-Печерской лавре.

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