В Киево-Печерской Лавре напали на журналиста: фото

Съемочная группа вызвала полицию.
В Киево-Печерской Лавре напали на журналиста.
Об этом сообщает "Слідство.Інфо".
Журналист "Слідство.Інфо" Дмитрий Реплянчук спросил настоятеля Лавры митрополита УПЦ Московского патриархата Павла, что он думает о нападении РФ на Украину и убийствах мирных людей.
В ответ получил от мужчины, стоявшего рядом с настоятелем, несколько ударов палкой. Она сломалась о ногу журналиста. Другие мужчины, также находившиеся рядом с Павлом, начали угрожать журналистам.
Съемочная группа вызвала полицию.
Журналист отделался ушибом и чувствует себя хорошо.
Напомним, глава УПЦ МП Онуфрий обратился к главе страны-агрессора Владимиру Путину и призвал прекратить войну.
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