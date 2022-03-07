В Киево-Печерской Лавре напали на журналиста: фото

В Киево-Печерской Лавре напали на журналиста: фото

Съемочная группа вызвала полицию.

В Киево-Печерской Лавре напали на журналиста.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

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Журналист "Слідство.Інфо" Дмитрий Реплянчук спросил настоятеля Лавры митрополита УПЦ Московского патриархата Павла, что он думает о нападении РФ на Украину и убийствах мирных людей.

В ответ получил от мужчины, стоявшего рядом с настоятелем, несколько ударов палкой. Она сломалась о ногу журналиста. Другие мужчины, также находившиеся рядом с Павлом, начали угрожать журналистам.

Съемочная группа вызвала полицию.

Журналист отделался ушибом и чувствует себя хорошо.

Напомним, глава УПЦ МП Онуфрий обратился к главе страны-агрессора Владимиру Путину и призвал прекратить войну.

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