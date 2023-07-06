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В «Киевгорстрое» будет проведен международный аудит, — по требованию Кличко принято решение

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В «Киевгорстрое» будет проведен международный аудит, — по требованию Кличко принято решение

В ЧАО «Киевгорстрой» будет проведен международный аудит. Такое решение было принято по требованию мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правления ЧАО «Киевгорстрой», где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм. Также работает временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО «Киевгорстрой» и его руководству», — сообщил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что на время проверок руководитель «Киевгорстроя» Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей.

В то же время, деятельность строительной компании будет продолжаться.

«Наблюдательный совет поручил «Киевгорстрою» продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами», – подчеркнул Виталий Кличко.

Дата публикации
Просмотры
491
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