В Киеве значительно увеличилось количество тяжелых случаев COVID-19: в КГГА предупредили об опасности

Директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург сообщила, что в столице увеличилось количество тяжелых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствует статистика госпитализаций по Киеву пациентов с диагностированной коронавирусной болезнью.

Об этом пишет сайт КГГА.

"Так, если 1 августа в столичных больницах находились 87 пациентов, то по состоянию на 20 августа их уже 130. Причем за последние сутки в медицинские учреждения поступило 34 человека. Это почти вдвое больше, чем количество госпитализированных накануне", — отметила Гинзбург.

Она добавила, что, в частности, наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания среди детей. По словам Гинзбург особое беспокойство вызывает увеличение количества пациентов, которым необходимо подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 директор Департамента здравоохранения КГГА напомнила о необходимости соблюдения противоэпидемических мер безопасности.

"Старайтесь чаще мыть руки или используйте дезинфектанты каждый раз, когда касались предметов общего использования. По возможности откажитесь от пребывания в многолюдных закрытых помещениях, а если это необходимо – используйте защитные маски. Помните, что маски необходимо регулярно менять. Это касается и многоразовых. – имейте при себе несколько, а в конце дня их надо стирать перед последующим использованием. Каждый день делайте влажную уборку дома, проветривайте помещение, так как использование кондиционера при закрытых окнах повышает риски распространения инфекции", – призвала Валентина Гинзбург.

Она также отметила, что при малейших признаках болезни необходимо оставаться дома, сделать тест на COVID-19 и начать лечение под наблюдением своего врача.

Напомним, Минздрав обновил рекомендации по ревакцинации против COVID-19. Для большинства населения одна прививка против COVID-19 теперь считается достаточной.

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