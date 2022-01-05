В Киеве значительно увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 5 января

От осложнений болезни скончались 17 человек.
В Киеве за минувшие сутки, 4 января, зарегистрировали 1 344 новых случаев COVID-19. За сутки в столице выздоровели 1 034 киевлян, умерло – 17.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Напомним, что накануне, 3 января, зарегистрировали всего 364 новых случая COVID-19 в столице.
В Украине по состоянию на утро 5 января 2022 зафиксировано 4 571 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 273 человека, 8 439 пациентов выздоровели.