В Киеве значительно увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 5 января

В Киеве за минувшие сутки, 4 января, зарегистрировали 1 344 новых случаев COVID-19. За сутки в столице выздоровели 1 034 киевлян, умерло – 17.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, что накануне, 3 января, зарегистрировали всего 364 новых случая COVID-19 в столице.

В Украине по состоянию на утро 5 января 2022 зафиксировано 4 571 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 273 человека, 8 439 пациентов выздоровели.

С начала кампании по вакцинации привито 14 748 324 человека, из них получили первую дозу – 14 748 322 человека, получили две дозы – 13 835 698 человек, получили дополнительную дозу – 4 756 человек, бустерную дозу – 7 556 человек. Всего проведено 28 596 332 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

В Украине вводят бустерную дозу вакцины от коронавируса

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