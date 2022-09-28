В Киеве злоумышленник пытался изнасиловать девушку прямо в вагоне метро

Мужчину задержал полицейский, который в нерабочее время случайно оказался рядом.
В Киеве, в вагоне метрополитена, злоумышленник пытался изнасиловать девушку.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
В вагоне метро сидели две молодые девушки. Вдруг неизвестный мужчина начал совершать в отношении одной из них действия сексуального характера.
Злоумышленник расстегнул ей платье и начал делать непристойные действия. Когда она начала кричать и плакать, он ударил ее в живот и сказал, чтобы девушка молчала. Испугавшись подруги начали громче кричать.
После того, как поезд остановился на ближайшей станции "Театральная", крики услышал Вячеслав Дубец, сотрудник Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Взволнованные и испуганные девушки плакали и указали на мужчину, который все еще находился в вагоне.
Подозреваемый сопротивлялся и пытался убежать, толкнув правоохранителя с лестницы эскалатора. Полицейский догнал нападающего уже на улице, задержал и доставил в отделение полиции метрополитена.
Ранее сообщалось, что в РФ силовики изнасиловали активиста и заставили извиниться за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия — с*си".
Читайте также:
- В Днепре мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в подъезде (фото)
- На Волыни 37-летний отец трижды в день изнасиловал 12-летнюю дочь
- Обещал купить телефон и финансировать все прихоти: в Одесской области дядя насиловал своего 13-летнего племянника