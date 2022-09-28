В Киеве злоумышленник пытался изнасиловать девушку прямо в вагоне метро

Мужчину задержал полицейский, который в нерабочее время случайно оказался рядом.

В Киеве, в вагоне метрополитена, злоумышленник пытался изнасиловать девушку.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В вагоне метро сидели две молодые девушки. Вдруг неизвестный мужчина начал совершать в отношении одной из них действия сексуального характера.

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Злоумышленник расстегнул ей платье и начал делать непристойные действия. Когда она начала кричать и плакать, он ударил ее в живот и сказал, чтобы девушка молчала. Испугавшись подруги начали громче кричать.

После того, как поезд остановился на ближайшей станции "Театральная", крики услышал Вячеслав Дубец, сотрудник Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Взволнованные и испуганные девушки плакали и указали на мужчину, который все еще находился в вагоне.

Подозреваемый сопротивлялся и пытался убежать, толкнув правоохранителя с лестницы эскалатора. Полицейский догнал нападающего уже на улице, задержал и доставил в отделение полиции метрополитена.

Ранее сообщалось, что в РФ силовики изнасиловали активиста и заставили извиниться за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия — с*си".

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