В Киеве злоумышленник держал в заложниках хозяйку квартиры, в которую ворвался через окно

В тюрьме за захват заложницы нападающий может провести до 3 лет.

В Киеве мужчина ворвался в чужой дом на 9 этаже. Когда увидел женщину — схватил нож и начал ей угрожать. Чтобы обезвредить злоумышленника, правоохранители ночью организовали спецоперацию.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

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Ночь, столичная Троещина. К многоэтажке подъезжает автобус с вооруженными спецназовцами. Они идут на 9 этаж — там в одной из квартир мужчина держит женщину в заложниках. Пока одни через дверь пытаются уговорить злоумышленника открыть, другие готовят инструмент для штурма.

За час до этого в полицию поступило сообщение — неизвестный залез через окно в квартиру, и напал на ее владелицу. Те кто живут в этом доме и знают о том, что произошло — удивляются, как он смог перелезть из общего балкона на балкон квартиры. Расстояние около метра, пропасть под ногами и не за что ухватиться. Сомневались и правоохранители, но следы указали, что нетрезвый мужчина это таки сделал.

После часа переговоров в конце 68-летний нападающий таки отпускает заложницу и открывает двери правоохранителям. На место прибывают медики — осматривают пострадавшую, повреждений у женщины нет. Мужчину, который подставлял ей нож, сразу задерживают.

Новости Украины: в Киеве злоумышленник держал в заложниках хозяйку квартиры, в которую влез через окно

К потерпевшей снова наведывается следователь. Юлия рассказывает: проснулась от звука разбитого стекла и увидела мужчину. Нападающий — давний знакомый. Почему он решил проникнуть в помещение и захватить женщину — объяснить не смог.

Сейчас полицейские выясняют мотивы такого поступка. Вскоре суд решит, будет ли сидеть под стражей мужчина, пока будет идти следствие. Всего в тюрьме за захват заложницы он может провести до 3 лет.

Напомним, на Прикарпатье случайный пассажир жестоко убил 36-летнего водителя. Убийцу 36-летнего мужчину разыскали. Им оказался 53-летний местный житель.

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