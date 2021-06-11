В Киеве живодер переехал утят, переходивших дорогу: малыши долго бились в агонии

Вопиющий случай вызвал волну возмущения в Сети.

В пятницу, 11 июня, в столице водитель внедорожника переехал утят, которые переходили дорогу вслед за уткой. Другие водители сигналили мужчине, но он не отреагировал.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, выкладывая шокирующее видео и публикуя осуждающие комментарии:

урод

скотиняка

дрянь

в карму много минусов

Так, на видео можно увидеть, что утка с выводком утят переходила дорогу. Водители пропускали пернатую семью, которая уже преодолела большую часть пути. В то же время водитель внедорожника притормозил, но не остановился, а просто переехал утят, попавших под его колеса.

Другие водители сигналили живодеру, но он не отреагировал. Утка же полетела вслед за авто, которое убило ее детей. При этом пострадавшие утята не сразу умерли, после наезда они еще бились в агонии.

Ранее в Киеве остановили движение автомобилей, чтобы стая утят перешла дорогу. Пернатые выбежали на оживленный проспект Лобановского как раз, когда транспорт стоял на светофоре. Один из мужчин начал останавливать авто, которые ехали — чтобы утка с тремя десятками маленьких утят смогли добежать до обочины. Еще одной преградой для птиц стал бордюр, но в конце концов запрыгнуть удалось всем.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку