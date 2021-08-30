В Киеве жители многоэтажки жарили шашлыки прямо на балконе: видео

Соседи вызвали полицию.

В Киеве жители многоэтажки решили пожарить шашлыки прямо на балконе.

Событие произошло 29 августа, около 22:00, на Борщаговке, на улице Зодчих, 62а.

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Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Парни разожгли костер прямо на балконе четвертого этажа. Соседи вызвали полицию на место происшествия.

"Ни в чем себе не отказывая, ребята из квартиры №159 по Зодчих, 62а, решили в 10 вечера пожарить шашлык на балконе. Даже дрова на лестничной клетке оставили, чтобы их было легче найти. Полицию вызвали. Ждем", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве пожарные спасли испуганную кошку с горящего балкона. Животное даже не сопротивлялась.

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