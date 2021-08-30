В Киеве жители многоэтажки жарили шашлыки прямо на балконе: видео

Соседи вызвали полицию.
В Киеве жители многоэтажки решили пожарить шашлыки прямо на балконе.
Событие произошло 29 августа, около 22:00, на Борщаговке, на улице Зодчих, 62а.
Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
Парни разожгли костер прямо на балконе четвертого этажа. Соседи вызвали полицию на место происшествия.
"Ни в чем себе не отказывая, ребята из квартиры №159 по Зодчих, 62а, решили в 10 вечера пожарить шашлык на балконе. Даже дрова на лестничной клетке оставили, чтобы их было легче найти. Полицию вызвали. Ждем", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве пожарные спасли испуганную кошку с горящего балкона. Животное даже не сопротивлялась.