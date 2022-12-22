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В Киеве жители многоэтажки повесили генератор на 9-м этаже (видео)

В Киеве жители многоэтажки повесили генератор на 9-м этаже (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
4586
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве жители многоэтажки повесили генератор на 9-м этаже (видео)

Фото з відкритих джерел

"Изобретатели" повесили генератор на балконе.

В Киеве жители многоэтажки в одном из спальных районов повесили генератор на 9-м этаже с наружной стороны балкона и пользуются им во время отключений света.

Видео сняли из окна соседнего дома и опубликовали в Сети.

"Это Киев и жизнь в условиях блекаута. Стоит отметить, что такие решения опасны!" — говорится под видео.

Как отреагировали соседи "изобретателей" на генератор на балконе – неизвестно.

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

Стоит отметить, что из-за неправильного использования генераторов в Украине все чаще гибнут люди. Какие ошибки в обогреве помещений могут стоить жизни, читайте в материале ТСН.ua. Мы также писали о том , во сколько обойдется использование генератора для помещения в сутки.

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Дата публикации
Просмотры
4586
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