В Киеве жители многоэтажки повесили генератор на 9-м этаже (видео)

"Изобретатели" повесили генератор на балконе.
В Киеве жители многоэтажки в одном из спальных районов повесили генератор на 9-м этаже с наружной стороны балкона и пользуются им во время отключений света.
Видео сняли из окна соседнего дома и опубликовали в Сети.
"Это Киев и жизнь в условиях блекаута. Стоит отметить, что такие решения опасны!" — говорится под видео.
Как отреагировали соседи "изобретателей" на генератор на балконе – неизвестно.
Стоит отметить, что из-за неправильного использования генераторов в Украине все чаще гибнут люди. Какие ошибки в обогреве помещений могут стоить жизни, читайте в материале ТСН.ua. Мы также писали о том , во сколько обойдется использование генератора для помещения в сутки.
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