В Киеве жители дома оборудовали площадку для выгула собак, но столкнулись с сопротивлением соседей: почему

Площадку люди сделали свой счет.

В столице жители многоквартирного дома, которые имеют собак, за свой счет оборудовали площадку для своих любимцев. Но некоторые из их соседей уже после оборудования места для выгула выступил против.

Почему людям не нравится специальную площадку и как его можно обустроить, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Жительница дома в одном из районов столицы Мария Гребенник сначала установила площадку фактически за свой счет. Согласно нормативам, площадка для выгула должны быть везде: максимум в 400 метрах от дома. Рядом таких не было. Те, что были, расположенные дальше, а также оказались просто полянами. Поэтому женщина решила действовать: "Мы с мужем вложили собственные средства, а отим попросили жителей дать столько — кому сколько под силу. Половину суммы мы собрали после установки".

Чтобы проблем не было, Мария получила разрешение от ОСМД, а затем — разрешение от департамента благоустройства. После этого всякий случай даже провела голосования среди соседей, чьи окна выходит на площадку. Большинство людей были не против, но некоторые из соседей начал не просто выражать протест, но и перешел к действиям: сняли пакеты, испортили таблички. Кроме того, из окон на площадку бросают непонятные предметы, даже если здесь есть и собаки и их хозяева, бросают кости. Кроме того, на калитку площадки повесили замок. Теперь владельцам приходится перебрасывать псов через забор.

Жители против площадки для выгула собак: кто и почему против выгула животных в отведенном месте

Коммуникация, говорит Мария Гребенник, не помогает. Впрочем, владельцы собак и дальше пытаются договориться с соседями и планируют обращаться в полицию.

Для тех, кто хочет сделать площадку для выгула собак в своем дворе, стоит сделать несколько действий. Для начала узнайте, кто является балансодержателем участки, где вы задумали делать площадку. В него нужно получить разрешение, затем — разрешение от департамента благоустройства. Кроме того, обсудите решения по ОСМД. Стоит поговорить с соседями, не против ли они. К слову, такая площадь важна даже для тех, у кого собаки нет. По закону, если 400 метров рядом с домом зона не оборудована, то гулять можно везде.

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