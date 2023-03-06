В Киеве жителей Осокорков предупредили о звуках выстрелов и ограничении движения: что произошло

В Киеве в микрорайоне Осокорки Государственное бюро расследований 9 марта проведет следственный эксперимент с применением стрелкового оружия.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Проведение следственных действий запланировано на 9 марта в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и Садовой 120 (микрорайон Осокорки, Дарницкий район)", — говорится в сообщении.

Кроме того, Государственное бюро расследований предупреждает, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей.

"Просим жителей учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы. А также не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на авто без необходимости", — подчеркнули в КГГА.

Напомним, на Русановских садах в Киеве произошел масштабный пожар, начавшийся после взрыва.

Продолжение следует: после недели громких задержаний и обысков, ГБР интригует новыми делами

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