В Киеве житель Днепропетровщины поджег незакрытый автомобиль: появились фото

В Киеве житель Днепропетровщины поджег незакрытый автомобиль. Автомобиль ВАЗ выгорел дотла.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Около 23 часов на линию 102 поступило сообщение от прохожих о том, что вблизи автостанции горит автомобиль. На место происшествия выехали работники ГСЧС и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Спасатели потушили пожар, но транспортное средство выгорел дотла", — говорится в сообщении.

Работники полиции оперативно установили личность поджигателя.

"Мы установили, что злоумышленник подошел к припаркованному на обочине автомобиля ВАЗ, дверь которого оказалась незапертой. Попав в салон, он с помощью зажигалки поджег вещи, которые были в салоне авто и скрылся. Задержанный — это ранее не судимый 38-летний житель Днепропетровской области. Свой поступок мужчина объяснить не смог", – рассказал начальник отдела полиции №1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич.

Мужчина так и не смог объяснить, для чего он поджег чужой автомобиль/Фото: Полиция Киева

Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве автобус вспыхнул прямо во время движения.

Читайте также: