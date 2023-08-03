В Киеве женщина во время ссоры схватила с витрины магазина нож и ударила сожителя в живот: фото

Во время семейного конфликта в столице женщина кухонным ножом ударила мужчину в живот.

В Киеве между молодой парой произошел спор. Однако когда сожители зашли в магазин, женщина вдруг схватила нож и ударила мужчину в живот. Пострадавший госпитализирован в больницу, фигурантке сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что из магазина на улице Вацлава Гавела госпитализирован мужчина с ножевым ранением. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, задокументировавшая преступление.

Нож, которым женщина ударила сожителя / Фото: Национальная полиция Киева

По прибытии на место происшествия оперативники установили личность злоумышленницы и задержали ее. Она рассказала правоохранителям, что возле магазина поссорилась со своим сожителем. В помещении торгового заведения спор продолжился, и в какой-то момент женщина схватила с полки кухонный нож и ударила им мужчину в живот. Потерпевшего с ножевым ранением госпитализировали в больницу.

Правонарушительницу 1997 года рождения задержали. Орудие совершения преступления, кухонный нож со следами крови, было изъято и направлено на экспертное исследование.

Женщина в Киеве во время ссоры схватила с витрины магазина нож и ударила сожителя в живот / Фото: Национальная полиция Киева

По факту преступления, следователь Соломенского управления полиции возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

Напомним, в Соломенском районе Киева на пешеходном переходе возник инцидент между водителем "Жигулей" и мужчиной на самокате, который наехал на автомобиль. В ответ на замечания водителя владелец самоката выстрелил из травматического пистолета.

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