Когда спасатели сломали входную дверь, женщина находилась в беспомощном состоянии.
В Киеве женщина включила плиту и упала от сердечного приступа.
Об этом сообщает Киевская служба спасения (КАРС) в Facebook.
В воскресенье вечером, 28 января, спасателям Киевской службы спасения (КАРС) поступило сообщение от полиции о том, что на улице Зодчих в Святошинском районе одинокая пожилая женщина длительное время не выходит на связь.
На месте выяснилось, что сама проживающая в собственной квартире 82-летняя пенсионерка несколько часов не открывает двери соседям. В то же время через дверь был слышен ее болезненный стон.
Спасатели в присутствии полицейских сломали входную дверь. Женщина находилась в беспомощном состоянии. Ее передали медикам скорой.
Кроме того, на кухне спасатели обнаружили на газовой плите кастрюлю, которая уже начинала подгорать.
Спасатели перекрыли подачу газа, чем предотвратили возникновение пожара.
Напомним, в Киеве на Отрадном загорелась квартира в пятиэтажке, из огня удалось спасти четырех человек.
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