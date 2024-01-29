Когда спасатели сломали входную дверь, женщина находилась в беспомощном состоянии.

В Киеве женщина включила плиту и упала от сердечного приступа.

Об этом сообщает Киевская служба спасения (КАРС) в Facebook.

В воскресенье вечером, 28 января, спасателям Киевской службы спасения (КАРС) поступило сообщение от полиции о том, что на улице Зодчих в Святошинском районе одинокая пожилая женщина длительное время не выходит на связь.

На месте выяснилось, что сама проживающая в собственной квартире 82-летняя пенсионерка несколько часов не открывает двери соседям. В то же время через дверь был слышен ее болезненный стон.

Спасатели в присутствии полицейских сломали входную дверь. Женщина находилась в беспомощном состоянии. Ее передали медикам скорой.

Кроме того, на кухне спасатели обнаружили на газовой плите кастрюлю, которая уже начинала подгорать.

Спасатели обнаружили на газовой плите кастрюлю, которая уже начинала подгорать / Фото: КАРС Київська служба порятунку

Спасатели перекрыли подачу газа, чем предотвратили возникновение пожара.

Напомним, в Киеве на Отрадном загорелась квартира в пятиэтажке, из огня удалось спасти четырех человек.

Читайте также: