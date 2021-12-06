В Киеве женщина ударом ноги убила сожителя: фото

Женщина находится под ночным домашним арестом, за содеянное ей грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

В Киеве женщина ударом ноги убила сожителя.

Киевские следователи направили в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая привела к смертельной травме сожителя.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Нарушительница ударила мужчину ногой в живот, от чего он умер на месте. Сейчас фигурантка находится под ночным домашним арестом, за содеянное ей грозит от семи до десяти лет тюремного заключения", — отметили в полиции.

В сентябре текущего года на спецлинию 102 полиции Киева поступил вызов от жителя Голосеевского района об обнаружении соседа без признаков жизни. Правоохранители вместе с судебно-медицинским экспертом выезжали на место для установления всех обстоятельств происшествия.

После проведения предварительного осмотра тела мужчины эксперт не выявил на нем признаков насильственной смерти. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила из-за повреждения внутреннего органа, в результате избиения.

Полицейские предприняли необходимые оперативно-розыскные меры для установления личности, причастной к гибели киевлянина.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что к избиению мужчины причастна его сожительница.

Женщина пришла в квартиру, где потерпевший с товарищами распивал спиртное и ударила его ногой в живот, отчего мужчина умер на месте. Ее задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По согласованию с Голосеевской окружной прокуратурой следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Ей грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства в районный суд для рассмотрения дела по существу.

Напомним, под Киевом мать шестерых детей воткнула нож в сожителя, с которым прожила 27 лет. Муж решил ее защитить и сказал, что подвергся нападению незнакомцев в подъезде.