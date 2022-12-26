В Киеве женщина убила своего мужа: фото

Женщина схватила со стола нож и ударила им мужчину в бедро, от кровопотери он умер.

В Киеве 60-летняя женщина зарезала своего мужа. Убийство произошло в квартире на улице Радужной.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой о том, что в квартире на улице Радужной они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением ноги. На месте происшествия правоохранители выяснили, что потерпевший получил смертельное ножевое ранение во время конфликта с супругой", – говорится в сообщении.

Во время выяснения отношений женщина схватила со стола нож и ударила мужчину в бедро. Впоследствии потерпевший скончался от кровопотери и прибывшие по вызову врачи скорой констатировали его смерть.

фото/полиции

Следственно-оперативная группа изъяла с места совершения преступления кухонный нож со следами крови, а подозреваемую задержала. Ею оказалась уроженка Киева, 1962 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

фото/полиции

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. За совершенное женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Недавние убийства в Украине

Вблизи села Рыбное в Ивано-Франковской области обнаружили тело 20-летнего уроженца Закарпатья. Молодого человека убил его товарищ.

В Ровенской области отец зарубил топором собственного сына, а в Одесской области во время конфликта 58-летний отец забил палкой до смерти 36-летнего сына, а правоохранителям придумал другую историю.

Читайте также: