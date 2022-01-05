В Киеве женщина стала свидетельницей нападения и применила к вору слезоточивый газ

Ранее 25-летний полтавчанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
В Киеве женщина стала свидетельницей нападения, не растерялась, мгновенно среагировала и применила к вору слезоточивый газ.
Неравнодушная киевлянка помогла полицейским задержать 25-летнего полтавчанина за разбойное нападение.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонила по телефону свидетельница происшествия и сообщила о том, что на улице Данила Щербаковского неизвестный избил мужчину. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного подразделения и оперативные сотрудники", — говорится в сообщении полиции.
Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, свидетельницей нападения стала женщина, которая быстро среагировала, применила к нападавшему слезоточивый газ и держала обидчика до приезда правоохранителей.
"Мы выяснили, что мужчины распивали алкогольные напитки и между ними возник конфликт, в ходе которого нарушитель избил потерпевшего руками и ногами. Пострадавший потерял сознание и упал, а нападавший забрал у него мобильный телефон, водительское удостоверение, ключи от квартиры и пытался сбежать. Его задержали и доставили в отдел полиции, а 50-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение", — отметил Падюк.
25-летний полтавчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
Следователи изъяли у фигуранта похищенные вещи, принадлежащие потерпевшему.
Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений.
Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанному о подозрении.
Кроме того, следователи подали ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения – содержания под стражей.
За совершенное злоумышленнику грозит от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Правоохранители выражают благодарность прохожей за активную жизненную позицию, неравнодушие, мгновенное реагирование и противодействие преступности", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Киеве женщина нанесла ножом тяжелое ранение родственнику.
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