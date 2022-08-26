Противоправные действия в отношении ребенка продолжались в течение трех лет, и только после вмешательства полиции были прекращены.

В Киеве женщина развращала и снимала 5-летнюю дочь для порноконтента.

Противоправные действия в отношении ребенка продолжались в течение трех лет, и только после вмешательства полиции были прекращены.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"Согласно материалам следствия, начиная с 2017 года, 29-летняя обвиняемая систематически совершала развратные действия в отношении своей малолетней дочери, которой на тот момент исполнилось всего пять лет. Свои действия женщина снимала на мобильный телефон и распространяла это видео в сети Интернет. Противоправные действия в отношении ребенка продолжались в течение трех лет и только после вмешательства стражей порядка были прекращены", — говорится в сообщении.

В судебном заседании обвиняемая свою вину признала частично.

В то же время, суд, оценив приведенные прокурором доказательства, признал ее виновной в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Учитывая, что прокурор в дебатах ориентировал суд на назначение женщине наказания в виде восьми лет лишения свободы, Деснянская окружная прокуратура города Киева готовит на приговор апелляционную жалобу.

Досудебное расследование осуществлялось Деснянским управлением столичной полиции.

Напомним, в Киеве 40-летней женщине сообщили о подозрении по факту хранения и сбыта детской порнографии. Вероятно, она привлекала к созданию порноконтента своих детей 9 и 14 лет.

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