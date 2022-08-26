В Киеве женщина расчленила и пыталась сжечь мужчину: суд объявил ей приговор

Между женщиной и мужчиной возник конфликт, когда они находились у него в квартире.
В Киеве 34-летняя женщина убила 39-летнего мужчину, расчленила его, отвезла останки в лесополосу и пыталась уничтожить их в костре. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Убийство произошло летом 2020 года. Злоумышленницу задержали правоохранители, когда она пыталась уничтожить остатки тела.
Приговором суда обвиняемая признана виновной по ч. 2 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего и приговорена к восьми годам лишения свободы.
Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который угрожал взорвать школу и садик. За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан ему грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.
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