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В Киеве женщина расчленила и пыталась сжечь мужчину: суд объявил ей приговор

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В Киеве женщина расчленила и пыталась сжечь мужчину: суд объявил ей приговор

Фото: Прокуратура города Киева

Между женщиной и мужчиной возник конфликт, когда они находились у него в квартире.

В Киеве 34-летняя женщина убила 39-летнего мужчину, расчленила его, отвезла останки в лесополосу и пыталась уничтожить их в костре. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Убийство произошло летом 2020 года. Злоумышленницу задержали правоохранители, когда она пыталась уничтожить остатки тела.

Приговором суда обвиняемая признана виновной по ч. 2 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего и приговорена к восьми годам лишения свободы.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который угрожал взорвать школу и садик. За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан ему грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.

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