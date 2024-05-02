В Киеве женщина пыталась прыгнуть с Владимирского пешеходного моста: появилось видео удивительного спасения

В Киеве патруль "Муниципальной охраны" предотвратил попытку самоубийства киевлянки.

Об этом сообщает КГГА.

Событие произошло около 4 часов утра в парке "Владимирская горка". Сотрудники "Муниципальной охраны" получили сообщение о том, что женщина перелезла через перила моста, вероятно, чтобы совершить самоубийство.

Находившийся неподалеку на дежурстве патруль оперативно выехал на место происшествия. Работники обнаружили женщину, которая стояла за пределами моста и держалась за перила.

Быстро отреагировав, сотрудники "Муниципальной охраны" сняли женщину с перил и вызвали наряд полиции и скорую помощь, которая госпитализировала 30-летнюю киевлянку в стационар.

МУНИЦИПАЛЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ ПОПЫТКУ САМОГУБСТВА КИЕВАНКИ Событие произошло около 4 часов утра в парке «Владимирская горка». Работники КО "Муниципальная Охрана" получили сообщение о том, что неизвестный перелез через перила моста с целью совершить самоубийство. Находившийся неподалеку на дежурстве патруль муниципалов немедленно отправился на место происшествия. По прибытию они обнаружили женщину, которая стояла за пределами моста и держалась за перила. Быстро отреагировав, сотрудники Муниципальной охраны сняли ее с перил и вызвали наряд полиции и скорую помощь, которая госпитализировала 30-летнюю киевлянку в стационар. Опубликовано КО "Муниципальная Охрана" Четверг, 2 мая 2024 г.

Справка : "Муниципальная охрана" обеспечивает охрану 1115 столичных объектов. В частности, 427 учебных и 579 дошкольных учреждений, 25 медицинских и 84 других социально важных учреждений. Кроме того, взято на охранную сигнализацию 315 образовательных учреждений Киева. Также обеспечено круглосуточное реагирование на обращение граждан с помощью устройств "кнопка экстренного вызова", которые находятся в лесопарковых зонах и общественных местах. Как результат – с начала года проработано более 30 сообщений жителей.

Напомним, в Киеве на Троещине женщина прыгнула с верхнего этажа, погибла сама и смертельно травмировала мужчину, который находился у подъезда многоэтажки.

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